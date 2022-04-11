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Факти / Україна / Суспільство

Карта повітряних тривог в Україні в режимі онлайн: де є загроза ракетного удару

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
карта повітряних тривог україни онлайн

Щодня по всій території України лунають повітряні тривоги. Це означає, що в напрямку певного регіону було запущено ракети і є небезпека ракетного удару.

Вже місяць саме сигнал повітряної тривоги сповіщає українців про можливу небезпеку.

На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару та де ситуація спокійна.

Повітряна тривога в Україні – Мапа сирен України

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні – Повітряна тривога

Карта повітряних тривог в Україні

Карта оновлюється кожні 25 секунд. Також на сервісі можна переглянути час початку та тривалість повітряної тривоги у кожному регіоні.


Якщо карта не відображається, перейдіть за посиланням. 

Як звучить сигнал повітряної тривоги

Повітряна тривога, яку ми чуємо щодня вже впродовж місяця, – це сигнал “Увага всім!”. Він сповіщає про загрозу виникнення  надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій є різні, проте в наш час – це означає загрозу удару з неба. Сигнал повітряної тривоги звучить як завивання сирени, короткі або ж довгі гудки з промислових об’єктів.

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Фото: Depositphotos

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