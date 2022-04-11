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Факти / Україна / Суспільство

Перетин кордону з дитиною з інвалідністю – які документи треба мати

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Перетин кордону з дитиною з інвалідністю – які документи треба мати

Під час дії воєнного стану в Україні правила, які регулюють виїзд дитини, зокрема з інвалідністю, за кордон, є спрощеними.

Такі діти та особи, що їх супроводжують, можуть зробити це поза загальною чергою.

Які документи треба мати:

  • документ, що посвідчує особу дитини;
  • один документ на вибір – посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги (там має бути вказано категорію “дитина з інвалідністю”), довідку про отримання державної соціальної допомоги, індивідуальну програму реабілітації, видану лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, або медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років.
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Супроводжувати таку дитину може мати та/або батько, інші родичі, опікун, піклувальник, один або обоє прийомних батьків, батьки-вихователі.

Водночас треба мати документальне підтвердження, що особа має право це робити – довідку про родинні зв’язки чи повноваження.

Через війну в Україні громадяни, зокрема жінки та діти, масово полишають домівки та вимушені їхати до західних регіонів країни чи за кордон. Щоб уникнути проблем на кордоні, треба заздалегідь готуватися до цього – перевірити наявність всіх необхідних документів та дозволів.

Джерело: Олена Зеленська

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Фото: Depositphotos

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