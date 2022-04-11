Що з роботою в умовах війни? Мінекономіки запустило чат-бот із відповідями

Команда Міністерства економіки запустила чат-бот @TrudEconomBot у Telegram, який дозволяє швидко отримати інформацію про трудові відносини в умовах воєнного стану.

Детальніше про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

– Простий, нативний інтерфейс допоможе швидко зорієнтуватися та дізнатися все, що вас цікавить, – зазначила Свириденко.

Бот у форматі відповідей на поширені запитання надає інформацію про прийняття та звільнення з роботи, режим робочого часу, відпустки, оплату праці, гарантії для оборонців України, ведення документації та подання звітності, а також перевірки та відповідальність за порушення.

– Завдяки @TrudEconomBot українці будуть обізнаними з новим трудовим законодавством та знайдуть для себе найоптимальніші шляхи адаптації до реалій воєнної економіки, – додала міністерка.

За її словами, на сьогодні одним із пріоритетних завдань для уряду є максимально забезпечити роботою усіх працездатних громадян, щоб відновити економічну активність та зміцнити здатність нашої країни чинити опір і перемагати російських агресорів.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила про зміни у низці програм для кредитування підприємств, які дозволять бізнесменам простіше отримувати кредитні кошти.