У Сумській області відновлюють інфраструктуру після вторгнення військових РФ – Живицький

У Сумській області розпочалося відновлення цивільної інфраструктури після наслідків вторгнення російських військових.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький підбив підсумки дня у регіоні. За його словами, 10 квітня на території області все було відносно спокійно.

– Дякую кожному, хто цю тишу забезпечив. Така справжня неділя, хоч і в умовах повномасштабної війни, – зазначив він.

Живицький розповів, що Сумська область отримає 250 млн грн з резервного фонду державного бюджету. Гроші планують спрямувати на ремонт інженерних мереж та систем для відновлення постачання тепла, води, газу та електроенергії.

Також кошти виділять на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

З четверга, 7 квітня, у Сумській області почали курсувати приміські потяги. Зараз вони безкоштовно перевозять пасажирів, а перевізники працюють над відновленням нових напрямків.