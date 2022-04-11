Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину. Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.

Комендантська година в Україні 2022

Київ – з 21.00 до 6.00;

Київська область – з 21.00 до 6.00;

Волинська область – з 22.00 до 6.00;

Вінницька область – з 22.00 до 6.00;

Дніпропетровська область – з 20.00 до 6.00;

Донецька область – з 18.00 до 6.00;

Житомирська область – з 22.00 до 6.00;

Закарпатська область – не вводили;

Запорізька область та Запоріжжя – 9 та 10 квітня – з 21.00 до 5.00;

Івано-Франківська область – з 22.00 до 7.00;

Кіровоградська область – з 20.00 до 6.00;

Львівська область – з 22.00 до 6.00;

Миколаївська область – з 19.00 до 6.00;

Одеська область – з 19.00 до 6.00;

Полтавська область – з 19.00 до 6.00;

Рівненська область – з 22.00 до 6.00;

Сумська область – з 21.00 до 5.00;

Тернопільська область — з 22.00 до 6.00;

Харківська область – з 18.00 до 6.00;

Херсонська область – з 22.00 до 6.00; у Херсоні – з 20.00 до 6.00;

Хмельницька область – з 21.00 до 6.00.

Черкаська область – з 20.00 до 6.00; в Умані – з 19.00 до 6.00;

Чернівецька область — з 22.00 до 6.00;

Чернігівська область – з 20.00 до 6.00.

Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме. Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома.

Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.

Рішенням Ради оборони Житомирщини на всій території області ввели заборону на продаж алкогольних напоїв.

У Києві з 1 квітня скасували заборону на продаж алкоголю. Алкогольні напої можна купувати у магазинах та у закладах сфери обслуговування з 11.00 до 16.00.

У Рівненській області з 16 березня 2022 року відновили продаж пива. У Волинській області з 17 березня відновили продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.

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6 квітня у столичній підземці відновив роботу пересадковий вузол Площа Льва Толстого – Палац спорту. Також працює пересадка на станціях Золоті ворота – Театральна. Як працює Київський метрополітен, читайте за посиланням.

Крім того, у Києві відновили роботу низки маршрутів наземного транспорту: як саме курсують автобуси та трамваї.