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Факти / Україна / Суспільство

Яке взяття Одеси та знову Києва? Арестович назвав такі “плани” РФ елементами інформборотьби

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Київ - пам'ятник Володимиру

У росіян головна ставка – це остаточне взяття Маріуполя. А також оточення наших військ по напрямку з Ізюму у бік Дніпра. На більше їм не вистачить сил. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

— Щодо перспектив, я думаю, що вони 50 на 50. Ми з вами про це говоримо. Це означає, що про це знає воєнно-політичне керівництво країни та вживає відповідних заходів, – сказав він.

Арестович зауважив, що “те, що Росія може та хоче зробити – це дві різних речі”.  Він зазначив, що росіяни спершу оголошують наполеонівські плани, як вони “все захоплять та поділять”, але в них щось не виходить.

— Так і зараз. Вони атакують Харків, хочуть взяти Дніпро та Запоріжжя і від Одеси піти на Київ. Треба сприймати це як елементи інформаційної боротьби. Вони будуть “скидати” ядерну зброю, хімічну, і “оточувати” Київ.

Резерв, який вони накопичили, дуже різнорідний, слабкий, а за якістю це угруповання менш якісне, ніж те, що було на початку. Якщо ми впоралися з елітними частинами, які на початку хотіли це зробити, то частини, які зараз є, не здатні зробити таке завдання.

Він навів приклад: на лінії Вугледар – Мар’янка, де у росіян ділянка наступу, вони не можуть вже шосту добу просунутися навіть на 200 метрів.

— Яке взяття Одеси, знову Києва, Харкова та Запоріжжя? Це плани, які можна розглядати лише з легкою іронією.

Арестович зазначив, що по Дніпру, Одесі, Запоріжжю та Харкову можливі лише ракетні удари через те, що на озброєнні в Росії дуже багато ракет.

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