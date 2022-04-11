Українців найбільше надихають думки про завершення повномасштабної війни вже в найближчому майбутньому, вступ до Європейського Союзу та покращення політичного клімату в державі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькими компаніями Gradus Research (Україна) та Cygnal (США).

Так, найбільше українців надихає думка про можливе завершення війни найближчим часом (про це заявили 75% респондентів).

На другому місці – вірогідний вступ України до Євросоюзу (39%), а на третьому – очікування покращення політичного клімату в нашій країні (35%).

Крім того, значна частка респондентів вірить в економічний розвиток України після завершення війни (32%) та підвищення матеріального добробуту (29%).

Ще 20% респондентів надихають думки про можливий вступ України до НАТО, 19% – про зниження цін на комунальні послуги, 17% – про отримання роботи, 11% – про мандрівки за кордон, 10% – про народження дітей (чи онуків), 8% – про відкриття власного бізнесу, 7% – про одруження, 6% – про кар’єрне зростання, подолання коронавірусу та відпустку, 5% – про переїзд за кордон.

Водночас найбільше лякають українців три речі:

• невизначеність щодо тривалості війни в Україні (64%);

• страх за життя близьких (56%);

• фінансові труднощі (35%).

Крім того, 29% українців лякає можливе погіршення загального економічного стану, 28% – невизначеність та безробіття, 27% – загроза втрати нерухомості чи грошей, 22% – страх смерті, 20% – думки про соціально-політичну ситуацію в країні, 19% – події, пов’язані зі здоров’ям близьких людей.

Водночас 18% відчувають страх перед нестачею продовольства, 16% – страх за стан свого здоров’я, 15% – страх через пов’язані з роботою події, по 14% – страх перед нестачею медикаментів та через можливу відсутність державної підтримки, 13% – страх втратити роботу.

В умовах війни українці також відчувають надзвичайно високий стрес.

А найбільш поширеними емоційними станами, які відчувають люди, є напруга та гнів (особливо ці стани переважають серед чоловіків). Жінки часто перебувають у стані страху.

– Основним чинником стресу є війна, зокрема, переживання про безпеку близьких, про власне життя і про втрату джерел доходів… Найбільший виклик, з яким намагаються впоратися респонденти – це безпека. Під безпекою вони розуміють безпечне розташування домівки, відсутність ракетних ударів та обстрілів, безпеку пересування містом/передмістям, – зазначається в результатах дослідження.

Так, розв’язана РФ повномасштабна війна в Україні та загроза її подальшої ескалації є основними причинами знервованості чи стресу для 77% та 51% респондентів відповідно.

Ще 41% опитаних відчувають стрес через фінансові труднощі, 34% – через можливу загрозу Третьої світової війни, 32% – через безробіття, 24% – через соціально-політичну ситуацію в країні, 22% – через стан здоров’я близьких людей, 18% – через проблеми на роботі, 17% – через стан свого здоров’я, 12% – через можливу загрозу нападу РФ на інші країни.

Найбільш поширеними аспектами повномасштабного вторгнення РФ в Україну, які спричиняють стрес в українців, є: безпека близьких людей (80%), ризик смерті під час військових дій (53%) та втрата джерела доходу чи роботи (48%).

Крім того, українців турбують проблеми, пов’язані з доступом до продовольства (30%), проблеми зі зв’язком із друзями чи родичами (29%), проблеми, пов’язані з доступом до ліків (28%), страх, пов’язаний зі зміною місця проживання (14%), відсутність можливості залишити свій населений пункт (14%).

Опитування проводилося 1 квітня 2022 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Цільова аудиторія: українці у віці від 18 до 60 років, які проживають у містах з кількістю мешканців понад 50 тис. Загалом були опитані 1 000 респондентів.

Джерело: Gradus Research

Фото: Gradus Research