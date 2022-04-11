Військовослужбовці 54 окремої механізованої бригади вже втретє розгромили колону російських загарбників в одному і тому ж місці на Донеччині.

У мережі у понеділок, 11 квітня, опублікували відео знищення російських танків.

— Приказка “Первый блин комом” точно не про російських окупантів. Бо вони не здатні досягти результату і з третього разу. А причина цьому — їх недолугість та професійність українських воїнів, які тричі поспіль спалили колони техніки агресора, що вирішив перейти у наступ на одному з напрямків на Донеччині, – прокоментували військові відео.

Завдяки майстерним діям воїнів 54-ї ОМБр було знищено щонайменше два танки окупантів, ще кілька машин було підбито.

— І така доля чекає кожного кремлівського вбивцю, який прийде “асвабаждать” Україну. Ми звільнилися давно, а ви все ще кріпосні у руках вашого недоцаря. Тікайте, поки є нагода, – додали у фонді Повернися живим.

Напередодні на Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ успішно знищила російський БПЛА Орлан-10 із ПЗРК британського виробництва Starstreak.

Це вже другий збитий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс Орлан-10 рашистів.

Джерело: Повернися живим