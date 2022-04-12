Без газопостачання залишаються понад 293 тис. абонентів – Міненергетики

За минулий день в Україні вдалося відновити електропостачання понад 51,7 тис. споживачів, а газопостачання – понад 5,7 тис. абонентів.

Фахівці докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

За даними Міністерства енергетики України, постачання електрики відновили у Дніпропетровській області – 25 тис. споживачів, Київській – 13,8 тис., Харківській – 5 тис., Донецькій – 4,8 тис., Миколаївській – 2,6 тис., Запорізькій – 500 споживачам.

Проте на деяких територіях України аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або тимчасово неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень, зазначили у Міненергетики.

Станом на 12 квітня, в Україні залишаються знеструмленими понад 974 населених пунктів, тобто загалом близько 725,9 тис. споживачів.

Зараз без газопостачання залишаються понад 293 тис. абонентів, проте фахівці працюють над тим, щоб максимально відновити надання комунальних послуг українцям.