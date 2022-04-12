Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 48 день війни
Вбили Вбили
186 дітей
Поранили Поранили
>344 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Без газопостачання залишаються понад 293 тис. абонентів – Міненергетики

Юля Захарченко редакторка стрічки
Газ

За минулий день в Україні вдалося відновити електропостачання понад 51,7 тис. споживачів, а газопостачання – понад 5,7 тис. абонентів.

Фахівці докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

За даними Міністерства енергетики України, постачання електрики відновили у Дніпропетровській області – 25 тис. споживачів, Київській – 13,8 тис., Харківській – 5 тис., Донецькій – 4,8 тис., Миколаївській – 2,6 тис., Запорізькій – 500 споживачам.

Проте на деяких територіях України аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або тимчасово неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень, зазначили у Міненергетики.

Станом на 12 квітня, в Україні залишаються знеструмленими понад 974 населених пунктів, тобто загалом близько 725,9 тис. споживачів.

Зараз без газопостачання залишаються понад 293 тис. абонентів, проте фахівці працюють над тим, щоб максимально відновити надання комунальних послуг українцям.

Читайте
Українці подали 66 тис. заявок про пошкоджене майно через додаток Дія

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Міненергетики

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка