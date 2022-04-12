Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
12 квітня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 12 квітня 2022
Рейси по станції Полтава 12 квітня 2022
Рейси по станції Харків 12 квітня 2022
Рейси по станції Вінниця 12 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя 12 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 12 квітня 2022
Додаткові евакуаційні рейси на 12 квітня 2022
Покровськ:
- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
- 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці
Львів:
- 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро
- 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд
Інші:
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро
- 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця