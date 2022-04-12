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Факти / Україна / Суспільство

Морги переповнені, тіла лежать у підвалах: Гайдай розповів, як на Луганщині ховають вбитих людей

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
могили у Луганськый області

У Луганській області морги переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

– Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях. Всі цвинтарі знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливо, – розповів він.

Голова ОВА зазначив, що у Сєвєродонецьку військово-цивільна адміністрація організувала нове місце поховання у відносно безпечному місці. Ями копають трактором та систематизують могили в реєстр.

– Кожного загиблого чи померлого природнім шляхом ховають в окремій могилі, за 48 днів війни – близько 400 поховань. Більшість опізнані. У Лисичанську також організовано нове місце для поховань. Загиблих та померлих ховають у братських могилах, – повідомив голова ОВА.

За словами Гайдая, складна ситуація із похованням вбитих у Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст російською армією вивіз тіл неможливий, тому захоронення здійснюють самі мешканці у дворах житлових секторів.

– Через обстріли у певних районах тіла залишаються лежати на вулицях. Там, куди є доступ, тіла збирають і перевозять до приміських цвинтарів. Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину. Прийде час, і ми обов‘язково все зробимо по-людськи, – додав він.

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