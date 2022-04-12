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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти продовжують блокувати колону автобусів із Запоріжжя – Верещук

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
евакуаційні автобуси

У вівторок, 12 квітня, завдяки гуманітарним коридорам вдалося евакуювати 2 671 людину. Про результати повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них:

  • 208 осіб – маріупольці;
  • 2135 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці.

Верещук зазначила, що вони шукають можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами.

Крім цього, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.

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