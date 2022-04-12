У вівторок, 12 квітня, завдяки гуманітарним коридорам вдалося евакуювати 2 671 людину. Про результати повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них:
- 208 осіб – маріупольці;
- 2135 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).
Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці.
Верещук зазначила, що вони шукають можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами.
Крім цього, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.