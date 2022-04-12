Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що наразі відкрито вже 5,8 тис. розслідувань воєнних злочинів в Україні.

Про це прокурор заявила під час інтерв’ю CNN.

Венедиктова розповіла, що неодноразово відвідувала Бучу, де бачила братські поховання мирних мешканців.

– Ми ще ексгумуємо трупи з братської могили. Власне, те, що ми зараз бачимо, ми бачимо жахи війни, багато воєнних злочинів, насправді, це не тільки воєнні злочини. Тепер ми можемо сказати, що це злочини проти людства, – сказала Венедіктова.

Під час інтерв’ю Венедіктовій зачитали звіт прокуратури в якому зазначалося, що з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 183 дитини, понад 342 отримали поранення.

Проте генпрокурор назвала ці данні невірними, оскільки вони не враховують загиблих у Маріуполь та інших окупованих ворогом територіях.

Генпрокурор також пояснила, як ведеться розслідування злочинів у Маріуполі, оскільки ця територія все ще знаходиться під контролем Росії, у тому числі як прокуратура отримує інформацію від осіб, які змогли евакуюватися.

– Ми почали вести загальну справу. Ми не знаємо конкретних фактів. Але звичайний випадок, наприклад, бомба в пологовому будинку у Маріуполі чи драмтеатрі в Маріуполі, справи по ним вже відкриті. У нас є деякі біженців, люди, які змогли евакуюватися з Маріуполя. Ми отримали деякі факти від свідків, – сказала вона.

Венедіктова заявила, що вони проводять розслідування відповідно до міжнародного права і наразі мають понад 500 підозрюваних, враховуючи провідних політиків, вищих військових і провідних російських пропагандистів, які, на їхню думку, почали і продовжують цю війну.

– Ми розуміємо, що в РФ зараз три людини знаходяться під функціональною недоторканністю — президент, коли він ще президент, міністр закордонних справ і прем’єр-міністр. Це правило, — зауважила вона.

За словами генпрокурора, цілком можливо притягнути їх до відповідальності за допомгою інструментів міжнародних кримінальних судів.

Нагадуємо, минулого місяця Міжнародний кримінальний суд офіційно розпочав розслідування ситуації в Україні.

Головний прокурор МКС приїздив до України для розслідування, а посольство США в Києві в перші дні війни стверджувало, що конкретні напади Росії є воєнними злочинами.