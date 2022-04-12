Житомирська траса: наступного тижня відкривається проїзд біля Стоянки

На Житомирській трасі, одній з основних транспортних артерій країни, дорожники продовжують працювати над відновленням критично важливого логістичного маршруту. Уже наступного тижня буде відкритий проїзд тимчасовою переправою через річку Ірпінь поблизу села Стоянка.
Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Міст поблизу Стоянки на цій трасі було зруйновано ще в перші дні війни, таким чином було відрізано транспортне сполучення з Києвом.
– На сьогодні було влаштовано переправу через річку Ірпінь із залізних балок, земляний насип та щебеневу основу. На початку наступного тижня плануємо відкрити тимчасовий проїзд для відновлення руху транспорту, – написав Кубраков.
Відновлювальні роботи на Житомирській трасі ведуться уже майже тиждень: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки.
Паралельно дорожники демонтують зруйнований міст.
Нагадаємо, раніше Кубраков повідомив про те, що найближчим часом буде збудовано дві тимчасові переправи на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка.