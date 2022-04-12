Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 48 день війни
Вбили Вбили
186 дітей
Поранили Поранили
>344 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Житомирська траса: наступного тижня відкривається проїзд біля Стоянки

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Житомирська траса: наступного тижня відкривається проїзд біля Стоянки

На Житомирській трасі, одній з основних транспортних артерій країни, дорожники продовжують працювати над відновленням критично важливого логістичного маршруту. Уже наступного тижня буде відкритий проїзд тимчасовою переправою через річку Ірпінь поблизу села Стоянка.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Міст поблизу Стоянки на цій трасі було зруйновано ще в перші дні війни, таким чином було відрізано транспортне сполучення з Києвом.

– На сьогодні було влаштовано переправу через річку Ірпінь із залізних балок, земляний насип та щебеневу основу. На початку наступного тижня плануємо відкрити тимчасовий проїзд для відновлення руху транспорту, – написав Кубраков.

Відновлювальні роботи на Житомирській трасі ведуться уже майже тиждень: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки.

Паралельно дорожники демонтують зруйнований міст.

Нагадаємо, раніше Кубраков повідомив про те, що найближчим часом буде збудовано дві тимчасові переправи на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка.

Читайте
Більшість об’єктів в Україні реально відбудувати протягом двох років – Кубраков

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка