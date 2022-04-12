Змінились деталі проходження військової служби у ЗСУ – указ президента

11 квітня набув чинності Указ президента України Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті президента України.

Зокрема, в указі зазначається, що у період воєнного стану первинне військове звання сержантського і старшинського складу може бути присвоєно особам рядового складу, які мають бойовий досвід та не отримали підготовки відповідного рівня.

Роблять це з метою оперативного доукомплектування військовослужбовцями посад сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

Також в указі зазначається, що військовослужбовці, які мають бойовий досвід, проте не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних чи військових частинах, можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу.

Також ці особи можуть бути підвищені до звання старшого сержанта включно, з одночасним присвоєнням первинного військового звання сержантського і старшинського складу та з подальшим направленням на навчання у строки, що визначаються Міністерством оборони України.

Указ вступає в силу з дня публікування.