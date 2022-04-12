Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 47 день війни
Вбили Вбили
183 дитини
Поранили Поранили
>342 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Змінились деталі проходження військової служби у ЗСУ – указ президента

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
зеленський закон

11 квітня набув чинності Указ президента України Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті президента України.

Зокрема,  в указі зазначається, що у період воєнного стану первинне військове звання сержантського і старшинського складу може бути присвоєно особам рядового складу, які мають бойовий досвід та не отримали підготовки відповідного рівня.

Роблять це з метою оперативного доукомплектування військовослужбовцями посад сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

Також в указі зазначається, що військовослужбовці, які мають бойовий досвід, проте не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних чи військових частинах, можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу.

Також ці особи можуть бути підвищені до звання старшого сержанта включно, з одночасним присвоєнням первинного військового звання сержантського і старшинського складу та з подальшим направленням на навчання у строки, що визначаються Міністерством оборони України.

Указ вступає в силу з дня публікування.

Читайте
Через дії армії РФ територія України є однією з найбільш замінованих у світі - Зеленський

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка