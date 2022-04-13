Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
13 квітня національний перевізник пропонує евакуаційні рейси за такими напрямками:
Покровськ
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Львів
- 15:00 – 236/235 Львів – Жмеринка,
- 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Південна
Слов’янськ
- 17.00 – 274/273 Слов’янськ – Львів
Інші
- 11:30 – 209/210 Харків-Пасажирський – Івано-Франківськ,
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова,
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
О 06.00 відбув потяг 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський.
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця