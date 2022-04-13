Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

13 квітня національний перевізник пропонує евакуаційні рейси за такими напрямками:

Покровськ

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Львів

15:00 – 236/235 Львів – Жмеринка,

22:00 – 274/273 Львів – Полтава Південна

Слов’янськ

17.00 – 274/273 Слов’янськ – Львів

Інші

11:30 – 209/210 Харків-Пасажирський – Івано-Франківськ,

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова,

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

О 06.00 відбув потяг 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

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Фото: Укрзалізниця