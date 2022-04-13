З початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України на Батьківщину повернулись 870 тисяч українців.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

– Починаючи з 24 лютого загалом державний кордон на ділянках з країнами ЄС, Молдовою перетнуло 4,3 млн осіб. Це в обох напрямках. Якщо говорити по виїзду, то ця кількість досягає трьох мільйонів. Іноземці – близько 350 тис. У перші дні (після початку широкомасштабної війни РФ проти України, – Ред.) воно було незначним. Близько 10 тис. громадян України перетинало за добу на в’їзд. Переважна кількість становила чоловіки, – сказав він.

Андрій Демченко розповів, що більшість чоловіків, що повернулись в Україну, казали, що не можуть залишатись осторонь під час війни РФ проти України.

Речник ДПСУ додав, що в останні дні прикордонники фіксують збільшення кількості громадян України, які повертаються до Батьківщини – 25-30 тис. громадян України за добу. Тепер повертаються не тільки чоловіки, але й жінки, і діти, і люди похилого віку.

– З 24 лютого загалом на в’їзд в Україну прослідувало понад 870 тисяч громадян України, – резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, станом на 3 квітня до України з початку повномасштабного вторгнення РФ, повернулися близько 537 тис. громадян.

Джерело: UkraineMediaCentre Kyiv