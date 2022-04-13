Над Харківщиною мобільні підрозділи ЗСУ збили два російські літаки

У середу, 13 квітня, мобільні підрозділи Збройних сил України збили два російські літаки, які атакували населені пункти у Харківській області.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що українські військовослужбовці цілодобово захищають регіон.

– Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область, – зазначив Олег Синєгубов.

За його словами, наші військові тримають свої позиції, оборону Харкова та області, зміцнюючи резерви та озброєння. Синєгубов наголосив, що підстав для евакуації з Харкова зараз немає.

– Повірте, наші ЗСУ щодня знищують багато техніки та живої сили росіян. Вірте нашим захисникам та зберігайте спокій, – закликав очільник Харківської ОВА українців.

Він розповів, що Збройні сили України мають успіхи на Роганському та Дергачівському напрямках. На Ізюмському – наші військовослужбовці постійно ведуть бої, щоб не пропустити ворога до Донецької та Луганської областей.