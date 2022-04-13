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Факти / Україна / Суспільство

Під Донецьком російські війська вдарили ракетою по Черкаському: семеро поранених

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Донецьком російські війська вдарили ракетою по Черкаському: семеро поранених

Російські війська завдали ракетного удару по селищу міського типу Черкаське під Донецьком, внаслідок чого щонайменше семеро людей поранені. Авіаудар здійснили сьогодні вранці, пошкоджені багатоквартирні будинки.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначив, що країна-агресор продовжує обстрілювати міста та села на всій лінії фронту.

– Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка та Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об’єкти міської інфраструктури, – розповів очільник Донецької ОВА.

У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок, власниця якого дістала легку контузію.

– Знову і знову росіяни підтверджують, що вони не спроможні вести чесну конвенційну війну, не здатні протистояти Збройним силам України. Їхня головна тактика тепер – вбивати і тероризувати цивільне населення, – переконаний він.

Павло Кириленко наголосив, що Україна ретельно фіксує всі злочини російських військовослужбовців, які мають понести заслужене покарання за агресію проти мирних жителів.

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Фото: Донецька ОВА

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