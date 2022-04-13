РФ перетворює Луганщину на ще один Маріуполь: Денісова про воєнні злочини російської армії

Російська армія перетворює Луганську область на ще один Маріуполь. Солдати РФ щодня обстрілюють з авіації, артилерії та ракетними ударами міста та села у регіоні.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що околиці Сєвєродонецька та Гірського обстріляли фосфорними снарядами, а у Рубіжному згорів цілий житловий квартал – близько 10 будинків.

Морги переповнені тілами загиблих мирних жителів, розповіла Денісова. Постачання електроенергії відбувається з перебоями або відсутнє взагалі, тому вони перебувають також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тому в короткі проміжки часу між обстрілами волонтери ховають тіла у містах.

– Усі цвинтарі розташовані на околицях, але через обстріли використовувати їх немає можливості, – зазначила уповноважена Верховної Ради.

Методичне винищення жителів Луганської області та повне руйнування населених пунктів підпадає під визначення воєнного злочину та злочину проти людяності відповідно до статей 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, яка має врахувати ці факти. Вона закликала міжнародних партнерів закрити небо над Україною та надати зброю для боротьби з країною-агресором.