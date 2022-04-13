Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні ще зарано масово повертатися до столиці.

Спираючись на рекомендації військових, він зазначив, що загроза ракетних обстрілів міста залишається ще доволі високою.

Крім цього, триває розмінування прилеглих до Києва територій, де є вже нещасні випадки загибелі в результаті підривів.

– Триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей. Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики. Ми не можемо заборонити повертатися. Ми можемо тільки рекомендувати. Тим не менше, це – рішення кожного з вас. Країна живе в умовах військового стану, – повідомив Кличко.

Мер Києва додав, що агресор не полишив своїх планів захопити Київ, і може почати їх реалізовувати в будь-який момент, тому потрібно бути вкрай обережними і дослухатися до рекомендацій військових.

Раніше ми писали, що на Київщині виявили вже 720 тіл мирних жителів, які загинули внаслідок нападу Росії. Ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

За даними очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова, під час воєнного стану поліцейські зареєстрували 233 кримінальні провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України.