У тимчасово окупованому Мелітополі невідомі патріоти України у період з 20 березня по 12 вночі ліквідували близько 70 російських загарбників.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

– Встановлено, що в період з 20 березня по 12 квітня ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі “кадирівці”, – йдеться у повідомленні.

Причиною смерті загарбників, що патрулювали окуповане місто під час комендантської години стали ножові та вогнепальні поранення.

Як повідомили в ГУР, російські окупанти вмерли від українського руху опору, а війська РФ досі не знайшли осіб, які причетні до ліквідації загарбників.

Тимчасова окупаційна адміністрація намагається приховати дані про кількість та обставини смерті російських військових.

Раніше повідомлялось, що у Мелітопольському та Бердянському районах Запорізької області окупанти вимагають від підприємців “данину” на користь так званої народної міліції.

Джерело: ГУР