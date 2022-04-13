У моргах Дніпра залишається понад 1,5 тис. загиблих російських солдатів – заступник мера міста

У моргах на території Дніпра залишається понад 1,5 тис. загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Матерів військовослужбовців РФ просять забрати тіла своїх мертвих синів.

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко зазначив, що тіла російських окупантів зараз лежать у рефрижераторах (системі штучного охолодження, холодильно-опалювальній установці).

– Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах, – зазначив заступник мера міста.

Михайло Лисенко сподівається, що матері російських військових приїдуть та заберуть тіла своїх синів, тому що саме вони їх виростили. Водночас найманці РФ поки що не поспішають звільняти морги у Дніпрі та інших містах України від тіл окупантів.

– Хай там як, але це чиїсь діти. Їх вирощували матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на 1 вересня до школи, – додав він.

Заступник міського голови наголосив, що місцева влада готова допомогти з тим, щоб рідні та друзі загиблих вивезли з України тіла російських солдатів.

Джерело: Настоящее время