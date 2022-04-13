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Факти / Україна / Суспільство

Українські війська йдуть у контрнаступ у напрямку Херсонщини – Міноборони Британії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
військовий на блокпосту

Британська розвідка продемонструвала розстановку сил в Україні станом на 13 квітня.

На мапі видно, що росіяни поки ще контролюють частину української території. Але українські війська йдуть у контрнаступ з Миколаївської та Запорізької областей у напрямку на Херсонщину, яка наразі перебуває під тимчасовою окупацією.

Наразі бої тривають на території Луганської, Харківської, Херсонської, Донецької та півдні Запорізької областей.

Маріуполь на Донеччині перебуває в оточені російських військ. З території тимчасово окупованого Кримського півострова та південного напрямку ворог наступає на портове місто через Бердянськ, а через територію Мелітополя йде в напрямку Запоріжжя.

Дивіться також інтерактивну карту бойових дій в Україні, що оновлюється щоденно.

Джерело: Міноборони Великої Британії

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Фото: УНІАН

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