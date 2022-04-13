Ворушився серед закривавлених речей: кролик, який вижив після ракетного удару по Краматорську

Житель Краматорська, який опинився на місці ракетного удару по вокзалу, знайшов серед закривавлених речей загиблих людей пластиковий контейнер з живим кроликом. Його господарі намагалися виїхати в безпечний регіон України до своїх дітей…

– Було багато крові, речі в крові, серед них щось заворушилося, в переносці я побачив кролика, – розповів рятівник ясі Вадим.

За словами чоловіка, на місці трагедії було багато домашніх тварин, яким не вдалося врятуватися від смертоносних осколків. Але Ясі пощастило.

Як пізніше з’ясувалося, господарями домашнього улюбленця була літня пара, яка намагалася врятуватися від ракетних ударів у своїх дітей в одному з відносно безпечних регіонів України. Однак жінка загинула, а чоловік опинився в лікарні.

Вадиму вдалося вийти на зв’язок з дітьми постраждалої пари, які розповіли, як потрібно піклуватися про кролика.

Поки Яся, оточений турботою і любов’ю, знаходиться у Вадима. Чоловік каже, що, після того, як знайшов цю зворушливу і беззахисну істоту, вирішив, що, якщо в цьому жаху вона вижила, то не повинна померти від холоду і голоду.

Нагадаємо, що 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами з комплексу Точка-біля вокзал Краматорська, де близько 4 тисяч людей очікували на евакуацію.

За останніми даними, в результаті ракетного удару загинули 57 осіб, 109 осіб поранені.

Джерело: Радіо Свобода