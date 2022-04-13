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Факти / Україна / Суспільство

Ворушився серед закривавлених речей: кролик, який вижив після ракетного удару по Краматорську

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кролик з краматорська

Житель Краматорська, який опинився на місці ракетного удару по вокзалу, знайшов серед закривавлених речей загиблих людей пластиковий контейнер з живим кроликом. Його господарі намагалися виїхати в безпечний регіон України до своїх дітей…

– Було багато крові, речі в крові, серед них щось заворушилося, в переносці я побачив кролика, – розповів рятівник ясі Вадим.

За словами чоловіка, на місці трагедії було багато домашніх тварин, яким не вдалося врятуватися від смертоносних осколків. Але Ясі пощастило.

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Як пізніше з’ясувалося, господарями домашнього улюбленця була літня пара, яка намагалася врятуватися від ракетних ударів у своїх дітей в одному з відносно безпечних регіонів України. Однак жінка загинула, а чоловік опинився в лікарні.

Вадиму вдалося вийти на зв’язок з дітьми постраждалої пари, які розповіли, як потрібно піклуватися про кролика.

Поки Яся, оточений турботою і любов’ю, знаходиться у Вадима. Чоловік каже, що, після того, як знайшов цю зворушливу і беззахисну істоту, вирішив, що, якщо в цьому жаху вона вижила, то не повинна померти від холоду і голоду.

Нагадаємо, що 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами з комплексу Точка-біля вокзал Краматорська, де близько 4 тисяч людей очікували на евакуацію.

За останніми даними, в результаті ракетного удару загинули 57 осіб, 109 осіб поранені.

Джерело: Радіо Свобода

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