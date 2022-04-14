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Факти / Україна / Суспільство

Воюють лише з мирними людьми: Єрмак про погрози РФ щодо ракетного удару по Києву

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Воюють лише з мирними людьми: Єрмак про погрози РФ щодо ракетного удару по Києву

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяву Міноборони РФ про те, що їх війська збираються бомбити Київ ракетами.

– Власними провокаціями Росія готує привід для чергових погроз. Вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву. Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює, – заявив Єрмак.

За його словами, Кремль в чергове підтвердив той факт, що їх війська спроможні воювали лише проти мирного населення.

– Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому, – зазначив очільник Офісу президента.

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