Російська армія нарощує сили військової авіації на аеродромі у Липецькій області. За даними ЗМІ, кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилась вдвічі порівняно з березнем.

Про це свідчать супутникові фотографії Схем. За їхніми даними, зараз на аеродромі Липецьк-2 перебувають понад 30 військових літаків. Він підпорядкований Міноборони РФ та активно використовується для військових цілей російської армії.

Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ журналістам повідомили, що з цього аеродрому армія Російської Федерації атакує українські міста у східному напрямку.

За даними Схем, російські військові літаки розташовані одразу на двох паркувальних майданчиках.

За словами військових експертів, на них можна помітити шість важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще чотири неідентифіковані борти.

Порівняно з кінцем березня тоді на цій частині аеродрому було вдвічі менше літаків, а борти займали лише один паркувальний майданчик. На другій частині аеродрому тоді літаків не було взагалі.