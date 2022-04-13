Звертаючись до парламенту та народу Норвегії, президент України Володимир Зеленський сказав, що зараз українським військовим для відбиття російської агресії украй потрібні протиповітряні системи.

Зокрема, йшлося про норвезький пересувний зенітний ракетний комплекс NASAMS малого та середнього радіусу дії, призначений для знищення маневруючих аеродинамічних цілей на малих та середніх висотах.

NASAMS здатен одночасно супроводжувати та вражати кілька цілей. У нього, порівняно із попередніми версіями, зменшено час реакції та переведення з похідного до бойового стану. Зменшена кількість обслуги. Він має більший ступінь уніфікації обладнання та можливість сполучення з іншими системами.

З 1999 року комплекс надходить на озброєння підрозділів ППО сухопутних сил Норвегії. З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.

Комплекс NASAMS закуплено для збройних сил Іспанії, Нідерландів, Чилі, Фінляндії, Оману, Литви, Індонезії та Катару.

Тактико-технічні характеристики

Дальність ураження:

ЗРК NASAMS 20 км (ракетою AMRAAM ER 40 км)

Дальність ураження авіаційних версій ракет, км:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Висота ураження, км: 0,03-16

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Час реакції, с: 10

Час переведення з бойового положення в похідне, хв: 3. Можливо до 1,5

Час переведення з похідного стану до бойового, хв.: 15

Швидкість мети, що вражається, максимальна, м/с: 1000

Максимальна швидкість польоту ракети, м/с: 1020

ЗУР (зенітні керовані ракети) оснащені осколково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії, підрив якої провадиться активним радіолокаційним або контактним підривником. Зберігаються, перевозяться та запускаються з транспортно-пускових контейнерів (ТПК).

Пакет із шести таких ТПК розміщується на пусковій установці, виконаній на шасі автомобіля підвищеної прохідності.

Виявлення, розпізнавання та одночасний супровід до 60 повітряних цілей, а також наведення на них проводиться багатофункціональною станцією радіолокації AN/TPQ-64.

РЛС AN/TPQ-64 – імпульсно-доплерівська, трикоординатна, оснащена фазованими антенними гратами та інтегрованим запитувачем свій-чужий типу Mk.XII. Станція здійснює огляд простору за рахунок механічного обертання антени за азимутом та електронного сканування за кутом місця.

Управління роботою РЛС провадиться за допомогою ЕОМ пункту управління вогнем.

Джерело: Вікіпедія

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