Та система безпеки, яка існувала раніше, не спрацювала, адже міжнародні організації не здатні зупинити вторгнення Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Естонії у середу, 13 квітня.

За словами Зеленського, сьогодні Росію не здатні спинити ані ООН, ані ОБСЄ, хоча саме для цього ці організації й створювались.

— Від глобальної архітектури безпеки зараз хіба що залишились уламки, такі ж руїни, як і від українських міст, розбомблених російськими ракетами та авіацією, – він.

На думку президента України, жодна організація не дає зараз впевненості, що вона має гарантії захисту від масштабного нападу Росії. Зеленський наголосив, що російські пропагандисти, керуючись темниками, обговорюють можливість захопити всі сусідні країни.

— Пропагандисти привчають російську аудиторію до війни. Вони привчають російську аудиторію до того, що війна проти сусідів, – це норма, – додав Зеленський.

Президент розповів про пів мільйона депортованих в Росію українців, яких перевозять у віддалені регіони. Проти України застосовують усі види авіабомб, серед яких – фосфорні, заборонені міжнародним правом, що є очевидним терором проти мирного населення.

Зеленський наголосив, що у Сибіру та інших місцях Росії, вже багато могил українців та естонців, які загинули внаслідок комуністичних депортацій. Тож ЄС не має бути спонсором депортацій у майбутньому та війни. Зеленський закликав серйозніше ставитися до санкційної політики проти Росії, а саме: повного блокування російських банків та цілковитого ембарго на рівні ЄС.

Президент також подякував Естонії за військову підтримку, допомогу тимчасовим українським переселенцям та відмову від російських енергоносіїв. Він зазначив, що “Естонія стала однією з перших у світі держав, що надали Україні необхідну допомогу”.