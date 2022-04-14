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Факти / Україна / Суспільство

Чоловіків призовного віку планують залучати для відбудови країни – Кубраков

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
зруйнований міст в Ірпені

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков не виключає, що в Україні чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст, що постраждали внаслідок війни. Про це він заявив в інтерв’ю виданню НВ.

— Я думаю, що точно для частини якихось людей буде бронювання. Так само, як було, наприклад, із водіями вантажівок у логістичних компаніях.

У перші дні вони теж зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але нема водіїв. Зараз більш-менш питання вирішено. Ми бронюємо якусь частину людей саме під такі задачі, вони нічим іншим не займаються, – пояснив він

Щодо відновлення зруйнованої інфраструктури Кубраков зазначив, що спершу розпочнуть із транспортного сполучення та ремонту будівель, для яких це можливо.

Він зауважив, що на заміну вікон, дверей, ремонт дахів тощо з резервного фонду держбюджету виділено 1 млрд грн. Далі за планом – відбудова повністю зруйнованого житла.

Міністр прогнозує, що постраждалі внаслідок воєнних дій українські міста можна відбудувати впродовж двох років.

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Джерело: Новое время

Фото: Depositphotos

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