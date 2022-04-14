Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
14 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 14 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 14 квітня 2022
Рейси по станції Вінниця на 14 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя на 14 квітня 2022
Рейси по станції Полтава на 14 квітня 2022
Додаткові евакуаційні рейси на 14 квітня 2022
Покровськ:
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Львів:
- 23:50 – 274/273 Львів – Полтава Півд
Одеса:
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Слов’янськ:
- 17:00 – 274/273 Слов’янськ – Львів
Харків:
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
Інші:
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця