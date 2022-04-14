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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 14 квітня 2022

Юля Захарченко редакторка стрічки
поїзд

Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 14 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Харкова

  • 05:34 142/141 Харків-Пас – Львів
  • 08:20 138/137 Хмельницький – Харків-Пас
  • 08:30 753 Харків-Пас – Львів
  • 10:05 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
  • 11:30 229/230 Харків-Пас – Ужгород
  • 12:06 46/46 Лозова – Ужгород
  • 14:10 142/141 Львів – Лозова
  • 14:58 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ
  • 16:13 111/112 Харків-Пас – Львів
  • 17:00 755 Харків-Пас – Львів
  • 19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро
  • 20:15 21/22 Харків-Пас – Трускавець
  • 21:26 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 21:43 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
  • 22:40 45/46 Ужгород – Лозова

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Читайте
Евакуаційні потяги на 14 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

Фото: Укрзалізниця

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