Майже половина українців має родичів у РФ, третина з них не спілкується – опитування

Майже половина українців – 47,3% – вказали, що мають друзів або родичів у РФ, проте третина з них не спілкуються з ними. Такі результати всеукраїнського онлайн-опитування, проведеного 9-11 квітня дослідницькою панеллю Власна думка за підтримки Інституту соціології НАНУ, за ініціативою Офісу президента України.

Ті, хто продовжує підтримувати зв’язок із російськими родичами та друзями, кажуть, що їхня реакція на війну РФ проти України різна. Зокрема, 27,3% українців зазначили, що ті співчувають Україні, ще 12,7% – критикували дії та політику Кремля.

Окрім того, за даними опитування, чверть українців (25,6%) з групи, яка продовжує спілкування, кажуть, що їхні друзі з РФ цитують тези російської пропаганди, 5,6% – демонстрували агресивне ставлення до нас.

Винними у війні називали обидві сторони – 6,5%, а 19% сказали, що їхні родичі взагалі уникали обговорення цієї теми.

– Потужна пропагандистська антиукраїнська машина роками впливала та формувала їхній світогляд, в результаті чого росіян, які здатні аналізувати події та критично мислити, майже не залишилось. А ті, що залишились і вже розуміють, в якій соціальній те економічній конструкції їм доведеться жити багато років, здатні говорити правду тільки пошепки, або відмовчуватись. Між росіянами та українцями – ментальна прірва на десятиріччя, – так прокоментував результати опитування радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Всеукраїнське опитування проводилось 9-11 квітня 2022 року на волонтерських засадах українською дослідницькою панеллю Власна думка за підтримки Інституту соціології НАНУ, за ініціативою Офісу президента України.

В ньому взяли участь 4 676 респондентів з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Параметри вибірки відповідають параметрам міського населення України за статтю, віком (14-55) і областю проживання до початку війни (до 24 лютого 2022 року).

Метод опитування: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).