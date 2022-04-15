План був простий і зухвалий: Данілов про спроби РФ вбити Зеленського та встановити свій уряд

Російська влада планувала знищити президента України Володимира Зеленського, щоб встановити свій маріонетковий уряд.

Про це розповів голова РНБО України Олексій Данілов.

За його словами, у росіян був простий і зухвалий план знищення Зеленського. Перша спроба датується ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 22 лютого.

– План був досить простий і зухвалий: насамперед знищення президента нашої країни. Це стояло питанням номер один, і було кілька спроб. Ба більше, я можу сказати, що 22 лютого приблизно о 19.20 ми отримали інформацію, що найближчим часом це може статися, – поділився Данилов.

Коли ця інформація опинилася у РНБО, далі вони діяли за протоколом: поінформували про це президента, його особисту охорону, Управління державної охорони, прем’єр-міністра, його службу безпеки, міністра внутрішніх справ, усі відповідні органи.

– Це було 22 числа. Потім було ще чотири спроби. Крайня була 7 березня – тоді ми отримали інформацію від наших партнерів, розвідок, що планується така операція, – наголосив Данілов.

За його словами, найнапруженішими були перші три-чотири дні з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Цими днями поведінка людей визначала всю цю ситуацію. Стрілянини в перші дні було чимало. Я не хочу говорити кількість людей, які поклали у перші дні, ДРГ, які були на території. Вони тут були. Не думайте, що вони приходили непідготовленими. Була сітка, було опрацьовано багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало та тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим, – зазначив Олексій Данілов.

Проте, за словами голови РНБО, очолити маріонетковий уряд мала людина з погонами, а не Віктор Медведчук, Віктор Янукович, Євген Мураєв чи Олег Царьов.

– Єдине, що можу сказати, що це люди у погонах. У великих погонах. Це моя думка, що це люди у великих погонах. І на посаду прем’єр-міністра, і на посаду керівника держави, – підсумував Данилов.