Верховна Рада ухвалила відстрочку від мобілізації для додаткового кола освітян та учнів технічних спеціальностей.

Про це повідомила народна депутатка від фракції Слуга народу, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

– Ми розширили перелік тих, хто отримає відстрочку. Зокрема це стосується учнів та викладачів закладів професійно-технічної освіти, – сказала Юлія Гришина.

За її словами, після того як закон набере чинності, під мобілізацію не підпадатимуть:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

– Ми розуміємо, що після перемоги нам треба буде швидко відбудовувати країну, для цього нам потрібна буде величезна кількість фахівців, які отримали професійно-технічну освіту. Тому поки одні боронять країну, іншім треба дати можливість якісно підготуватися до майбутньої великої відбудови України, – підсумувала Гришина.

Раніше фракція Слуга народу повідомила, що не підтримуватиме норму про відповідальність чоловіків призивного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану.

Джерела: Верховна Рада, Слуга народу