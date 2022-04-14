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Факти / Україна / Суспільство

Рада розширила перелік українців, яким надається відстрочка від мобілізації

Ілля Нежигай редактор стрічки
Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила відстрочку від мобілізації для додаткового кола освітян та учнів технічних спеціальностей.

Про це повідомила народна депутатка від фракції Слуга народу, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

– Ми розширили перелік тих, хто отримає відстрочку. Зокрема це стосується учнів та викладачів закладів професійно-технічної освіти, – сказала Юлія Гришина.

За її словами, після того як закон набере чинності, під мобілізацію не підпадатимуть:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами;
  • наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

– Ми розуміємо, що після перемоги нам треба буде швидко відбудовувати країну, для цього нам потрібна буде величезна кількість фахівців, які отримали професійно-технічну освіту. Тому поки одні боронять країну, іншім треба дати можливість якісно підготуватися до майбутньої великої відбудови України, – підсумувала Гришина.

Раніше фракція Слуга народу повідомила, що не підтримуватиме норму про відповідальність чоловіків призивного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану.

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Джерела: Верховна Рада, Слуга народу

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Фото: Depositphotos

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