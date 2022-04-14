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Факти / Україна / Суспільство

Усе з землею рівняти: РФ планує знищення українських міст

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Усе з землею рівняти: РФ планує знищення українських міст

Згідно з перехопленими телефонними розмовами окупантів, РФ планує знищення українських міст.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Завдяки роботі Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО за участі Національної поліції України, було перехоплено чергову розмову окупантів, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні.

Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора Олег Карасьов розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні.

– Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти, – сказав Карасьов під час розмови.

У перехопленій розмові також згадувалося розпорядження.

Рубіжне ще намагаємось “звільнити”, а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть, – згадується у розмові.

Перехоплена розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирних жителів.

Відбувається це за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва Росії, зокрема президента Путіна.

Фото: Генштаб ЗСУ

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