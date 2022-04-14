В Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії загинуло вже 197 дітей, понад 351 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За наявними даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 115, Київській – 105, Харківській – 81, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

На території Гостомеля та Бучі виявили тіла дітей 4 і 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

Стало відомо, що у лютому на КПП в Чорнобильську зону поблизу села Дитятки Київської області російські окупанти розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько та його неповнолітній син.

Крім того, кількість дітей, які загинули внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська збільшилася до семи. В лікарні померли ще дві дитини.

Російський ворог своїми злочинними діями пошкодив 1 014 закладів освіти по всій Україні, з них 91 зруйновано повністю.

Раніше міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в Російській Федерації готують проєкти нормативних актів, які дадуть змогу усиновлювати примусово вивезених українських дітей.