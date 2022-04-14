Відбувся четвертий обмін військовополоненими: 30 громадян України їдуть додому

Сьогодні, 14 квітня, відбувся четвертий обмін військовополоненими з Російською Федерацією. Загалом 30 громадян України зараз їдуть додому.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що звільнено п’ятеро наших офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу.

Крім того, Україна звільнила вісьмох мирних мешканців, серед яких є одна жінка. Загалом скоро 30 громадян України вже будуть вдома.

– За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно п’ятьох офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено вісьмох цивільних, включаючи одну жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян, – зазначила Ірина Верещук.

Російські найманці примусово депортували на територію країни-агресора понад 790 тис. громадян України, серед яких близько 150 тис. дітей.

За даними іноземних ЗМІ, майже 100 тис. українців, яких російські найманці силоміць вивезли до РФ, відправляють до Сибіру та за Полярне коло.