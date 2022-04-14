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Факти / Україна / Суспільство

Знищили все як нашестя саранчі: в МВС показали стан КПВВ Вільча після росіян

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Держприкордонслужба

У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску Вільча, що на ділянці з Білоруссю.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

— Продовжуємо поновлювати контроль за державним кордоном на напрямках, де Сили оборони України вигнали російських свинособак.

Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с… Під час заходів залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому діємо вкрай обережно, – розповів він.

Дейнеко зауважив, що вчора на Чернігівщині фіксувався вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали рашисти з боку свого пункту пропуску Погар.

4 квітня Україна відновили контроль над військовим містечком Чернігівського прикордонного загону. Там відбулося урочисте підняття прапор України.

Сергій Дайнеко повідомив, що ворожі обстріли серйозно пошкодили інфраструктуру містечка, де розташовано Чернігівський прикордонний загін.

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Джерело: МВС

Фото: Держприкордонслужба

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