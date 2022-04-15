Російська Федерація втратила у повномасштабній збройній агресії проти України близько 20 тис. особового складу.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші захисники знищили 756 ворожих танків.

Загальні втрати Росії

особового складу – близько 20 тис. осіб;

танків ‒ 756 одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 1 976 одиниць;

артилерійських систем – 366 одиниць;

РСЗВ – 122 одиниці;

засоби ППО – 66 одиниць;

літаків – 163 одиниці;

гелікоптерів – 144 одиниці;

автомобільної техніки – 1 443 одиниці;

кораблі/катери – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 одиниць;

спеціальна техніка – 25 одиниць;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані уточняються. Зараз точний підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.