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Факти / Україна / Суспільство

Близько 20 тис. особового складу: у Генштабі ЗСУ озвучили втрати російської армії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Близько 20 тис. особового складу: у Генштабі ЗСУ озвучили втрати російської армії

Російська Федерація втратила у повномасштабній збройній агресії проти України близько 20 тис. особового складу.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші захисники знищили 756 ворожих танків.

Загальні втрати Росії

  • особового складу – близько 20 тис. осіб;
  • танків ‒ 756 одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 1 976 одиниць;
  • артилерійських систем – 366 одиниць;
  • РСЗВ – 122 одиниці;
  • засоби ППО – 66 одиниць;
  • літаків – 163 одиниці;
  • гелікоптерів – 144 одиниці;
  • автомобільної техніки – 1 443 одиниці;
  • кораблі/катери – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 одиниць;
  • спеціальна техніка – 25 одиниць;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані уточняються. Зараз точний підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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