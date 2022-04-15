Російська Федерація втратила у повномасштабній збройній агресії проти України близько 20 тис. особового складу.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші захисники знищили 756 ворожих танків.
Загальні втрати Росії
- особового складу – близько 20 тис. осіб;
- танків ‒ 756 одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 1 976 одиниць;
- артилерійських систем – 366 одиниць;
- РСЗВ – 122 одиниці;
- засоби ППО – 66 одиниць;
- літаків – 163 одиниці;
- гелікоптерів – 144 одиниці;
- автомобільної техніки – 1 443 одиниці;
- кораблі/катери – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 одиниць;
- спеціальна техніка – 25 одиниць;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.
У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані уточняються. Зараз точний підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.