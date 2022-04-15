Це воєнні злочини: Денісова звернулася до ООН через обстріл РФ евакуаційних автобусів

Омбудсмен України Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну із закликом врахувати нові факти російських воєнних злочинів.
Так, за її словами, окупанти обстріляли автобуси, які намагалися вивезти людей із територій ведення бойових дій.
Зокрема, у Старобільську Луганської області рашисти відкрили вогонь двома автобусами. Є поранені та загиблі. У селищі Борово Ізюмського району Харківської області під час спроби евакуації через дії агресорів, за попередніми даними, загинуло 7 людей, 27 отримали поранення.
– Окупант вкотре застосовує зброю з метою недопущення евакуації мирного населення на території, підконтрольні Україні… Такі дії рашистських окупантів є військовим злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни, – резюмувала омбудсмен.