Це воєнні злочини: Денісова звернулася до ООН через обстріл РФ евакуаційних автобусів

Омбудсмен України Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну із закликом врахувати нові факти російських воєнних злочинів.

Так, за її словами, окупанти обстріляли автобуси, які намагалися вивезти людей із територій ведення бойових дій.

Зокрема, у Старобільську Луганської області рашисти відкрили вогонь двома автобусами. Є поранені та загиблі. У селищі Борово Ізюмського району Харківської області під час спроби евакуації через дії агресорів, за попередніми даними, загинуло 7 людей, 27 отримали поранення.