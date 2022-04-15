Довідки ВПО в Україні та компенсація тим, хто прийняв переселенців – юрист розповів усі тонкощі

Від початку вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року багато людей знялися з місця проживання, залишили свої домівки та переїхали у безпечніші місця. Дехто перетнув кордон, рятуючись від небезпеки, але основна частина переселенців залишилася на території країни, знайшовши прихисток у своїх друзів, знайомих чи родичів, або навіть незнайомих людей в інших областях. Таких називають внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

За кордоном українські біженці отримують допомогу від країн, які їх прихистили, в Україні держава теж взяла на себе таку місію – допомогти своїм громадянам. Більше того, компенсацію за комунальні послуги будуть отримувати і люди, що прийняли біженців у своїх домівках. Про це Фактам ICTV розповіла юрист Ario Law Firm Надія Грищенко.

З якого часу буде нараховано допомогу

Згідно з абз. 5 пункту 3 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ від 20 березня 2022 року №332, допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 року включно, надається починаючи з березня 2022 року.

Тобто, якщо особа встигла до 30.04.2022 включно звернутись із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, то виплату буде отримано і за березень, і за квітень.

Далі допомога надається щомісячно на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Тобто, жодних заяв про виплату у травні/червні (і т.д.) подавати не потрібно. Виплата буде нараховуватись автоматично.

Якщо особа не встигла подати заяву про надання допомоги внутрішньо переміщеним особам до 30.04.2022 включно, починаючи з 01.05.2022 виплата буде здійснюватися з місяця звернення. Наприклад, подали заяву 15.05.2022 – нарахування буде здійснюватися з травня місяця і далі. Подали в червні, то буде виплата за червень і далі.

Який механізм отримання допомоги 450 грн господарю за кожного переселенця

Механізм компенсації затверджений у Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений постановою КМУ від 19.03.2022 №333.

Компенсація надається фізичним особам – громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду (далі – власники).

Перед поданням заяви на компенсацію власник має зареєструватись на сайті Прихисток. Реєструючись, ви побачите, що є поле, в якому ви ставите галочку, що вже прихистили у себе осіб. Тому ваше повідомлення не буде активним і інші особи його не побачать.

Власник житла зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО подати заяву до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення, у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб. Форма заяви не затверджена, але може виглядати наступним чином:

ЗАЯВА

Однак, виходячи з практики, органи вимагають від власника таких документів:

Паспорт громадянина України власника жилого приміщення. Реєстраційний номер облікової картки платника податків власника жилого приміщення. Документи, які підтверджують право власності на жиле приміщення. Копії паспортів громадян України внутрішньо переміщених осіб. Копії свідоцтва про народження внутрішньо переміщених осіб. Копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків внутрішньо переміщених осіб. Копії довідок з Єдиної інформаційної бази даних про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Наприклад, 15.04.2022 приїхали до власника три особи. 16.04.2022 власник повинен подати заяву до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради про те, що він прийняв цих трьох осіб.

Далі особи живуть у власника. Минув місяць, в якому власник прихистив ВПО. За вищезгаданим порядком, для отримання компенсації власник не пізніше п’яти днів із дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення заяву за формою згідно з Додатком 1.

ДОДАТОК

Тобто, щоб отримати компенсацію за квітень, власник має до 05.05.2022 звернутись із заявою, форма якої затверджена, до того ж органу, в який подавав першу заяву.

Далі заява розглядається, здійснюється перерахунок, і виплата направляється на банківський рахунок власника.

Далі власник щомісячно, не пізніше 5-ти днів з дня закінчення звітного місяця, подає таку заяву, в якій зазначає кількість днів та кількість осіб, які проживали.

Якщо кількість осіб, що проживають, змінилась (особи поїхали або, навпаки, приїхали), про це обов’язково потрібно повідомляти виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради.

У заяві (Додаток 1) власник буде вказувати кількість днів, прожитих у нього ВПО.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (надалі – людино-день).

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 грн.

Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день. Тобто:

Прихистили одну людину 01.04.2022. Вона живе у власника цілий квітень – 30 днів. За один день сума компенсації 14,77 грн. Отже, за квітень за одну людину власник отримає – 443,1 грн (30 днів х 14,77 грн) компенсації. Якщо ви прихистите дві людини, відповідно, сума буде подвоєна. Якщо ви прихистили людину, наприклад, 15.04.2022, то відповідно, компенсація буде здійснюватися не за весь місяць, а тільки за 15 днів (з 15.04.2022 по 30.04.2022). 15 днів – 221,55 грн (15 днів х 14,77 грн) і так далі.

Якщо житло без централізованого опалення, вода в колодязі, чи будуть отримувати якусь компенсацію господарі (за електрику, наприклад).

Так, будуть. Головне дотриматись порядку подання відповідної заяви на компенсацію.

Слід зазначити, що компенсація буде здійснена для тих власників, які не мають заборгованості за сплатою комунальних платежів.

Як будуть контролювати, що власник житла надає його безкоштовно? Адже відомо, що у великих містах власники здають квартири за шалені гроші.

Для того, щоб власник міг отримати відшкодування за комунальні послуги, він повинен здійснити кілька кроків для оформлення такої виплати. І одним із таких кроків є подання власником житла, не пізніше п’яти днів із дня закінчення звітного місяця до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення заяви за формою згідно з Додатком 1 до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 19.03.2022 №333.

Цю заяву власник не зможе подати без паспортних даних та РНОКПП внутрішньо переміщених осіб та без їх підпису, яким ВПО підтверджують, що проживають безкоштовно та не мають адресної допомоги ВПО на проживання.

Заява виглядає так:

Інформація із заяви розглядається уповноваженими особами виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, які можуть проводити перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема, електронних документів), а також перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Якщо ВПО, які проживають у власника житла, отримали допомогу 2-3 тис., чи можуть у такому разі відмовити власнику у виплаті компенсації на оплату комунальних послуг?

Ні, власнику в такому випадку відмовити не можуть. Оскільки це дві різні виплати. Виплата на допомогу ВПО – це захист і допомога ВПО. А компенсація комунальних послуг власника будинку – це захист інтересів власника, який надає житло ВПО безкоштовно.

Наші читачі надіслали нам фото заяви на отримання допомоги, і там є фраза, що дані можуть передаватися в ООН та Міжнародний Червоний Хрест. У ЦНАПі прокоментувати це не змогли. Чи правомірно це?

Форма заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам затверджена постановою КМУ від 20 березня 2022 року №332 та є Додатком 1 до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Заяви з іншою формою ви не заповнюєте. Заява про надання допомоги на проживання ВПО виглядає так:

Якщо ВПО знаходить роботу і отримує заробітну плату, чи зберігається допомога на дорослого?

Так, допомога на дорослого ВПО зберігається. Адже ваш статус ВПО нікуди не зникає.