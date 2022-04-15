Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 15 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.
Розклад потягів з Харкова
- 17:50 138/137 Лозова – Хмельницький
- 21:08 1/2 Харків – Івано-Франківськ
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.
Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.
Фото: Укрзалізниця