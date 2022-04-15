Україна закупила продовольчих наборів для населення на 5 млрд грн. Окрім того, уряд спільно з ООН запускає дві програми виплат для вимушених переселенців.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час пресбрифінгу.

Очільник Кабміну повідомив, що уряд України разом з ООН запускає дві програми виплат, якими буде підтримано вимушених переселенців.

– За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2,2 тис. грн кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом трьох місяців, – заявив Шмигаль.

Також, за словами прем’єра, Управління верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців.

– Їм так само буде додатково виплачуватись по 2,2 тис. грн. Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тис. внутрішньо переміщених осіб, – додав він.

Очільник Кабміну додав, що продовжують працювати раніше запущені програми для вимушених переселенців, у рамках яких буде виділено по 2 тис. грн кожному дорослому та по 3 тис. на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати.

На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 млн грн.

– За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тис. внутрішньо переміщених осіб, – заявив Денис Шмигаль.

Він додав, що паралельно з цими виплатами уряд продовжить стимулювати відновлення ділової активності та зайнятості, в рамках чого виділено майже 1,3 млрд грн з резервного фонду для Фонду соцстрахування, щоб забезпечити виплати допомоги по безробіттю, сказав голова Кабміну.