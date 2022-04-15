У Києві не будуть підвищувати тарифи на гарячу воду до 31 травня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко після засідання Київської міської ради.

Він запевнив, що до кінця травня тарифи на гарячу воду у Києві будуть такими, як і під час опалювального сезону.

– Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх, – пояснив він.

Також Віталій Кличко додав, що після 31 травня тариф на гарячу воду у Києві залежатиме від ціни на газ, що встановлять на рівні держави.

Нагадаємо, власники житла, які безкоштовно допомагають українцям із проживанням в період війни, можуть отримати компенсацію виплат за комунальні платежі. Держава нараховує близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу.

Як власникам житла отримати компенсацію за комуналку – читайте у нашому матеріалі.