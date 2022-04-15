Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 51 день війни
Вбили Вбили
198 дітей
Поранили Поранили
>355 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 964 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

На 15 квітня погодили 9 гуманітарних коридорів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На 15 квітня погодили 9 гуманітарних коридорів

На сьогодні, 15 квітня 2022 року, погодили дев’ять гуманітарних коридорів.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На власному транспорті можна буде виїхати з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя.

Як працюватимуть гуманітарні коридори:

  • Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
  • Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
  • Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
  • Село Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
  • Рубіжне – Бахмут.

За словами Ірини Верещук, гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть, якщо окупанти припинять обстріли.

14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими з Російською Федерацією. За словами Ірини Верещук, загалом 30 громадян України зараз їдуть додому.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка