На сьогодні, 15 квітня 2022 року, погодили дев’ять гуманітарних коридорів.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На власному транспорті можна буде виїхати з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя.

Як працюватимуть гуманітарні коридори:

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

Село Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

За словами Ірини Верещук, гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть, якщо окупанти припинять обстріли.

14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими з Російською Федерацією. За словами Ірини Верещук, загалом 30 громадян України зараз їдуть додому.