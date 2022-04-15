На сьогодні, 15 квітня 2022 року, погодили дев’ять гуманітарних коридорів.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
На власному транспорті можна буде виїхати з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя.
Як працюватимуть гуманітарні коридори:
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
- Село Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
За словами Ірини Верещук, гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть, якщо окупанти припинять обстріли.
14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими з Російською Федерацією. За словами Ірини Верещук, загалом 30 громадян України зараз їдуть додому.