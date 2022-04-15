Надсилав у Telegram позиції ЗСУ: житель Сєвєродонецька коригував вогонь по рідному місту

У Луганській області затримано корегувальника вогню, який допомагав російській армії. Житель Сєвєродонецька за допомогою дрона надавав необхідні дані для наведення обстрілів по рідному місту.

За даними Національної поліції України, саме цей 26-річний чоловік направив ворожі снаряди на центр надання гуманітарної допомоги, який був розташований у Льодовому палаці спорту.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Житель Луганської області передавав інформацію російським найманцям через чат у месенджері Telegram – він відправляв представникам РФ карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів.

На карті він не лише позначав місце розташування підрозділів оборони України, а й навіть різноманітними мітками зображав системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту. Мешканця Сєвєродонецька затримали правоохоронці.

Зараз фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання – тюремне ув’язнення від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років та з можливою конфіскацією майна.