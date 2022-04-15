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Факти / Україна / Суспільство

Натягнув леопардовий берет і спідницю: 26-річний українець намагався виїхати до Молдови

Валентина Летяк редакторка стрічки
26-річний українець намагався виїхати до Молдови

В Одеській області прикордонники Білгород-Дністровського загону на контрольному посту зупинили для перевірки таксі з пасажиркою, яка виявилася переодягненим у жіночий одяг 26-річним чоловіком.

Леопардовий берет, довге волосся та спідниця не допомогли українцеві виїхати до Молдови.

При собі затриманий мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

За спробу незаконного перетинання кордону, зважаючи на обмеження на виїзд із України чоловіків 18-60 років, прикордонники оформили на нього документи адміністративного провадження та повідомили про порушника у територіальний центр комплектування.

7 березня на кордоні з Молдовою затримали групу з восьми чоловіків призовного віку. Серед них були син Софії Ротару – 51-річний Руслан Євдокименко та онук – 27-річний Анатолій Євдокименко.

Вони намагалися перетнути кордон на човні з громадянином Молдови.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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