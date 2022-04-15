Щодня до України повертаються 30 тисяч біженців. Загалом додому вже повернулися 870 тисяч українців.

Про це повідомляє ООН із посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

При цьому наголошується, що повернення людей посилює проблеми гуманітарного характеру всередині України, оскільки у багатьох просто не залишилося житла, куди можна було б повернутися. Відповідно, треба буде розв’язувати проблеми з інтеграцією на новому місці.

Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 11,7 мільйона людей змушені були залишити свої будинки.

Понад 4,6 мільйона українців виїхали за кордон, а 7,1 мільйона людей стали внутрішніми переселенцями.

Російська Федерація повідомила, що з 24 лютого на її територію з України прибуло близько 783 600 осіб, у тому числі понад 147 000 дітей.

В ООН зазначають, що міграція назад в Україну лише зростатиме.

За даними ООН, з 24 лютого в Україні загинули 1 932 мирні жителі, зокрема 150 дітей. А в Офісі Генпрокурора заявляють, що з початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії загинули 198 дітей, понад 355 дістали поранень.

Джерело: ООН

Фото: UNICEF Ukraine