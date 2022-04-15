Протягом 14 квітня українська влада евакуювала понад 2,8 тис. людей.

Про це повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Результати роботи гуманітарних коридорів 15 квітня 2022 року: за сьогодні евакуйовано 2 864 людини, – повідомила міністерка Верещук.

Вона додала, що з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини. З них 363 особи – з Маріуполя, а з Запорізької області – 2 131 особа (насамперед мешканці міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Водночас з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 370 людей.

Нагадаємо, за минулу добу Ірина Верещук повідомляла про евакуацію понад 2,5 тис. осіб з тих самих населених пунктів.

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Мінреінтеграції