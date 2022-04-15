Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 51 день війни
Вбили Вбили
198 дітей
Поранили Поранили
>355 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 964 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

За 15 квітня евакуйовано понад 2,8 тис. людей – Верещук

Ілля Нежигай редактор стрічки
За 15 квітня евакуйовано понад 2,8 тис. людей – Верещук

Протягом 14 квітня українська влада евакуювала понад 2,8 тис. людей.

Про це повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Результати роботи гуманітарних коридорів 15 квітня 2022 року: за сьогодні евакуйовано 2 864 людини, – повідомила міністерка Верещук.

Вона додала, що з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини. З них 363 особи – з Маріуполя, а з Запорізької області – 2 131 особа (насамперед мешканці міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Водночас з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 370 людей.

Нагадаємо, за минулу добу Ірина Верещук повідомляла про евакуацію понад 2,5 тис. осіб з тих самих населених пунктів.

Читайте
На Херсонщині відбувся обмін полоненими: додому повернули п'ятьох наших воїнів

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Мінреінтеграції

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка